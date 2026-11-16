Koncern naftowy Repsol złożył pozwy przeciwko dystrybutorom energii elektrycznej Iberdrola, Endesa i Naturgy, domagając się, według hiszpańskich mediów, około 120 mln euro odszkodowania. Jak informuje Euronews, pozwy są związane ze stratami w pięciu obiektach przemysłowych po awarii zasilania, która 28 kwietnia 2025 roku objęła kontynentalną część Hiszpanii i Portugalię. Repsol dąży również do pociągnięcia operatora hiszpańskiej sieci elektroenergetycznej Red Eléctrica do solidarnej odpowiedzialności we wszystkich pięciu sprawach.

Pozwy dotyczące pięciu obiektów

Pozwy złożono w październiku przeciwko dystrybutorom dostarczającym energię elektryczną do dotkniętych obiektów. Repsol domaga się odszkodowania od dystrybutora Naturgy w sprawie obiektu w A Coruña, od Iberdroli — w sprawie obiektów w Bilbao i Cartagenie, a od Endesy — w sprawie obiektów w Tarragonie i Puertollano.

Jako pierwszy o pozwach poinformował El Confidencial, a źródła Repsolu potwierdziły ich złożenie gazecie El País. Przed skierowaniem sprawy do sądu spółka próbowała osiągnąć ugodę pozasądową, jednak negocjacje nie przyniosły rezultatu. Dyrektor generalny Repsolu Josu Jon Imaz oświadczył w lutym, że spółka przygotowuje kroki prawne w celu uzyskania odszkodowania.

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Dochodzenie regulatora

W marcu 2026 roku europejska grupa ekspertów stwierdziła, że gwałtowny wzrost napięcia oraz seria wyłączeń generatorów zostały spowodowane połączeniem kilku czynników. W rezultacie dostawy energii elektrycznej zostały przerwane w kontynentalnej części Hiszpanii i w Portugalii.

W kwietniu 2026 roku hiszpański regulator ds. konkurencji i energetyki CNMC wszczął pierwsze 20 postępowań dotyczących możliwych naruszeń przepisów w sektorze elektroenergetycznym, a w następnym tygodniu poinformował o dodatkowych postępowaniach. Wśród spółek wymienionych w pierwszej grupie spraw znalazły się Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy i sam Repsol. Regulator zaznaczył, że wykrył oznaki możliwych naruszeń, jednak wszczęcie postępowań nie przesądza o odpowiedzialności konkretnych spółek.

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