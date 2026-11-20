Receiver Los Angeles Rams Puka Nacua prawdopodobnie opuści resztę sezonu NFL po operacji kolana. Główny trener zespołu Sean McVay oświadczył, że powrót zawodnika do zdrowia potrwa kilka miesięcy, informuje Sky Sports News.

Kontuzja i operacja

Nacua uszkodził więzadła kolana 8 listopada, gdy niósł piłkę podczas ostatniej akcji ofensywnej w wygranym meczu Rams przeciwko Washington Commanders. Wcześniej McVay przypuszczał, że receiver będzie mógł wrócić pod koniec grudnia, jednak w tym tygodniu zawodnik zdecydował się na operację.

Operację więzadła pobocznego przyśrodkowego kolana przeprowadzono we wtorek. Według McVaya klub od początku rozumiał, że interwencja chirurgiczna była jedną z możliwych opcji ze względu na powagę urazu. Trener zaznaczył, że decyzję podjęto, mając na uwadze nie tylko obecny sezon, ale także dalszą karierę Nacuy.

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Termin powrotu

Najwcześniej Nacua mógł wrócić 20 grudnia, kiedy Rams podejmą Dallas Cowboys. Jednocześnie McVay nie wykluczył jego występu w play-offach, które rozpoczną się w połowie stycznia, ale nie prognozował terminu.

25-letni Nacua rozegrał w tym sezonie siedem meczów, zanotował 70 złapanych podań na 715 jardów i zdobył cztery przyłożenia. NFL 19 listopada zawiesiła go również na trzy mecze za naruszenie polityki dotyczącej zachowania osobistego. Obecnie znajduje się na liście kontuzjowanych z powodu urazów kolana i palca u nogi.

Rams mają bilans 6–4 i znajdują się poza strefą play-off. W meczu przeciwko Green Bay Packers zespół nie będzie mógł także liczyć na Davante’a Adamsa, który wraca do zdrowia po urazie ścięgna udowego.

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