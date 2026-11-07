W dystrykcie Ignié w Republice Konga prezydent Denis Sassou Nguesso ogłosił uruchomienie globalnej inicjatywy „Dekada Zalesiania i Odtwarzania Lasów”. Jej celem jest wzmocnienie międzynarodowych działań na rzecz zatrzymania utraty pokrywy leśnej i jej odtworzenia, informuje Anadolu Agency.

Symboliczne zasadzenie drzewa

W ceremonii uczestniczyło kilku afrykańskich przywódców. Prezydent Burundi Évariste Ndayishimiye, który przewodniczy również Unii Afrykańskiej, przekazał Sassou Nguesso sadzonkę mango przywiezioną z Burundi. Drzewo zostało symbolicznie zasadzone podczas wydarzenia.

Prezydent Republiki Konga oświadczył, że dekada ma odwrócić tendencję niszczenia lasów i wzmocnić pokrywę leśną. Według niego wydarzenie zapoczątkowało krajową i międzynarodową mobilizację na rzecz ochrony lasów.

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Program na lata 2027–2036

ONZ zatwierdziła Dekadę Zalesiania i Odtwarzania Lasów zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej w 2025 roku. Inicjatywa będzie trwać od 2027 do 2036 roku i ma pomóc w przeciwdziałaniu zmianie klimatu poprzez programy zalesiania i odtwarzania lasów.

Decyzję podjęto po propozycji Republiki Konga, której celem jest rozwój współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie zdolności do zatrzymania i odwrócenia procesu zmniejszania się pokrywy leśnej. W ceremonii uczestniczyli również prezydent Demokratycznej Republiki Konga Félix Tshisekedi i prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadéra, a także przewodniczący 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Khalilur Rahman z Bangladeszu.

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