Po wyborach uzupełniających w USA Republikanie zdobyli tylko cztery z 52 kalifornijskich miejsc w Izbie Reprezentantów. Demokraci uzyskali 48 mandatów w nowej kadencji Kongresu, informuje The Guardian.

Pięć mandatów przypadło Demokratom

Demokraci zdobyli pięć okręgów, które wcześniej były kontrolowane przez Republikanów. Przed wyborami Partia Republikańska miała w Kalifornii osiem miejsc w Izbie Reprezentantów. Według gazety obecny wynik pozostawił jej najmniejszą od dziesięcioleci delegację tego stanu w Waszyngtonie.

Ostatni raz kalifornijscy Republikanie mieli tylko cztery miejsca w Izbie Reprezentantów w 1937 roku, gdy stan był reprezentowany w Kongresie przez 20 deputowanych, zauważa lokalne wydanie CalMatters.

Wyniki w poszczególnych okręgach

Republikanie zachowali po jednym mandacie w Dolinie Centralnej, na północy Kalifornii w pobliżu granicy z Oregonem, na wschód od Los Angeles oraz w okręgu obejmującym części hrabstwa Orange.

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W Dolinie Centralnej profesor college'u społecznego, demokrata Randy Villegas, pokonał republikańskiego kongresmena Davida Valadao, który sprawował urząd przez sześć kadencji. Villegas odmawiał przyjmowania korporacyjnych darowizn na kampanię i miał poparcie Alexandrii Ocasio-Cortez oraz Berniego Sandersa.

W południowej Kalifornii demokratka Marni von Wilpert pokonała republikanina Jima Desmonda, którego popierał Donald Trump. Będzie reprezentować 48. okręg, gdzie poprzedni republikański kongresmen Darrell Issa nie ubiegał się o reelekcję po zmianie granic okręgów.

Associated Press jako ostatnia ogłosiła w stanie wynik w okręgu na wschód od Los Angeles: urzędujący republikański kongresmen Jay Obernolte pokonał demokratkę Tessę Lynn Hodge, uzyskując 50,8% głosów, choć okręg ma republikańską większość.

Sukces Demokratów nastąpił po tym, jak wyborcy stanu zdecydowanie poparli Propozycję 50 dotyczącą zmiany granic okręgów. The Guardian opisuje ją jako środek mający przeciwdziałać temu, co gazeta nazywa partyjnym gerrymanderingiem Republikanów w Teksasie.

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