W USA próba Donalda Trumpa zapewnienia Partii Republikańskiej władzy dzięki nowym granicom okręgów wyborczych nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Zamiast tego demokraci mogą zdobyć dodatkowe mandaty, informuje Der Spiegel.

Zmiana granic okręgów

Materiał dotyczy wyborów śródokresowych w USA w 2026 roku. Wydanie określa zmianę granic okręgów wyborczych jako kontrowersyjną praktykę gerrymanderingu. W tytule swojej analizy Der Spiegel opisuje sytuację jako porażkę republikanów w walce o zmianę granic okręgów.

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Konsekwencje dla partii

Zamysł Trumpa polegał na tym, aby za pomocą nowych granic okręgów utrzymać władzę w rękach republikanów. Jednak według oceny wydania dodatkowe mandaty mogą zdobyć demokraci.

Jako autora analizy wskazano Philipa Kollenbroicha; materiał przygotowano w Waszyngtonie i opublikowano 10 listopada 2026 roku. Zdjęcie towarzyszące publikacji przedstawia lokal wyborczy w Austin w Teksasie.

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