Republikanie w Izbie Reprezentantów i Senacie USA przeprowadzą we wtorek wewnętrzne wybory kierownictwa partyjnego po tym, jak Demokraci zdobyli większość w obu izbach Kongresu w wyniku wyborów środka kadencji. W styczniu Republikanie przejdą do mniejszości w Izbie Reprezentantów i Senacie, informuje Al Jazeera.

Demokraci będą mieć co najmniej 54 ze 100 miejsc w Senacie oraz co najmniej 254 miejsca w Izbie Reprezentantów, która liczy 435 członków z prawem głosu. Republikanie muszą wybrać liderów mniejszości, whipów oraz innych przywódców odpowiedzialnych za koordynację stanowisk partii i strategię legislacyjną.

Rywalizacja w Izbie Reprezentantów

O stanowisko lidera republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów ubiegają się Steve Scalise z Luizjany i Jim Jordan z Ohio. Scalise, który przez ponad dziesięć lat zajmował stanowiska kierownicze w republikańskiej frakcji, podkreśla swoje doświadczenie i zdolność do zjednoczenia partii.

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Jordan, jeden z założycieli konserwatywnego House Freedom Caucus i sojusznik Donalda Trumpa, opowiada się za twardszym przeciwstawieniem się demokratycznej większości. O stanowisko whipa mniejszości rywalizować będą obecny whip większości Tom Emmer z Minnesoty oraz August Pfluger z Teksasu, który stoi na czele Republican Study Committee. Pfluger powiedział kolegom, że partia potrzebuje świeżych pomysłów i jaśniejszej strategii, by odzyskać kontrolę nad Izbą Reprezentantów w 2028 roku.

Przywództwo Republikanów w Senacie

Lider republikańskiej większości w Senacie John Thune z Dakoty Południowej chce zachować stanowisko, które po zmianie większości stanie się stanowiskiem lidera mniejszości. Obecnie nie ma publicznych rywali. John Barrasso z Wyoming, obecny whip większości wśród republikanów w Senacie, również ma, jak się oczekuje, ubiegać się o kolejną kadencję.

Senator Ron Johnson z Wisconsin wezwał do odroczenia głosowania w Senacie, aby Republikanie mogli ocenić wyniki wyborów. Jego stanowisko poparł senator Mike Lee z Utah. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson straci stanowisko po przejęciu kontroli przez Demokratów, jednak nie będzie kandydował na lidera mniejszości i pozostanie członkiem Izby Reprezentantów z Luizjany.

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