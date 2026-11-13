W Stanach Zjednoczonych republikanie, którzy wrócili na Kapitol po druzgocącej porażce w wyborach połówkowych, uznali skalę swojej przegranej. Jednocześnie partia nie wykazała gotowości do istotnego zerwania z prezydentem Donaldem Trumpem, informuje The Independent.

Demokraci zdobyli ponad 40 mandatów, które wcześniej należały do republikanów, i oczekuje się, że w styczniu przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Republikanie omawiali przyczyny porażki oraz możliwość przeforsowania jak największej liczby punktów swojego programu przed zmianą kontroli nad Kongresem.

Przyznanie się do błędów

Richard Hudson, przewodniczący republikańskiego organu wyborczego w Izbie Reprezentantów, powiedział, że wyborcy chcieli wysłać partii sygnał w związku z wysokimi cenami paliwa i ogólnym wzrostem kosztów życia. Według niego republikanom nie udało się przekonać ludzi, że troszczą się o te problemy.

Senator Josh Hawley powiązał porażkę z ograniczeniem finansowania wiejskiej opieki zdrowotnej oraz, jego zdaniem, niewystarczającym wsparciem dla osób o niskich dochodach i pracowników. Członkini Izby Reprezentantów Lauren Boebert, która przegrywa z kandydatem Partii Demokratycznej w swoim okręgu, stwierdziła, że republikanie zbiorowo ponieśli porażkę w rządzeniu.

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Przywództwo bez zerwania z Trumpem

Republikanie w Izbie Reprezentantów wybrali Jima Jordana — sojusznika Trumpa i współzałożyciela konserwatywnego Freedom Caucus — na swojego kolejnego lidera. W Senacie republikanie po długich dyskusjach poparli Johna Thune’a jako lidera bez głosowania, choć Hawley i niewielka grupa konserwatystów domagali się odroczenia wyborów kierownictwa.

Po wyborach republikanie w Izbie Reprezentantów zdecydowaną większością zablokowali próbę wszczęcia impeachmentu wobec sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Jedynym republikaninem, który poparł tę inicjatywę wraz z demokratami, był kongresmen Thomas Massie. Po głosowaniu powiedział on, że Trump nadal kontroluje republikańską frakcję.

Thune nie obarczył bezpośrednio prezydenta odpowiedzialnością za wyniki wyborów, nazywając je skutkiem połączenia czynników. Jednocześnie niektórzy republikanie publicznie uznali wyniki wyścigów i opublikowali zdjęcia demokratów, którzy zastąpią ich lub będą reprezentować ich stany.

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