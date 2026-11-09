Podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Kolegium Reumatologii w Orlando w USA 8 listopada zostaną przedstawione wyniki dwóch badań klinicznych III fazy retatrutydu. Jak podaje News-Medical, w badaniach z udziałem ponad 1 000 osób z bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego oraz nadwagą lub otyłością lek wiązał się ze znacznym zmniejszeniem masy ciała i nasilenia bólu.

Uczestnicy otrzymujący najwyższą dawkę eksperymentalnego leku do wstrzykiwań stracili średnio około jednej czwartej początkowej masy ciała.

Zmniejszenie bólu kolana

Łączna analiza dwóch badań wykazała, że około dwie trzecie uczestników otrzymujących retatrutyd odnotowało co najmniej 50-procentowe zmniejszenie bólu kolana. W grupie placebo taki wynik osiągnęło 38% uczestników.

Ból oceniano za pomocą indeksu bólu WOMAC: podczas wizyt uczestnicy określali go w skali od 0 do 10, a także codziennie wprowadzali wyniki do aplikacji. Oprócz utraty masy ciała i zmniejszenia bólu badacze zgłosili niższe ciśnienie tętnicze, poziom lipidów i stan zapalny ogólnoustrojowy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Autor korespondencyjny Thomas Schnitzer, profesor medycyny fizykalnej i rehabilitacji, anestezjologii oraz medycyny (reumatologii) w Feinberg School of Medicine Uniwersytetu Northwestern, powiązał złagodzenie objawów przede wszystkim ze zmniejszeniem obciążenia stawów kolanowych wskutek utraty masy ciała.

Pytania dotyczące dalszego zastosowania

Retatrutyd, rozwijany przez Eli Lilly, podaje się raz w tygodniu. Aktywuje on receptory trzech naturalnych hormonów. Według materiału uczestnicy badań tracili 20–25% masy ciała; w przypadku dostępnych leków z klasy GLP-1, w tym semaglutydu lub tirzepatydu, podano typowy spadek masy ciała o 10–20%. Wśród współautorów badań są naukowcy Eli Lilly.

Autorzy zaznaczają, że podstawą pomocy osobom z nadwagą i bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego pozostają dieta, ćwiczenia fizyczne i zmiana stylu życia. Retatrutyd może stać się opcją dla pacjentów, którzy nie mogą schudnąć i nadal są ograniczeni bólem, jeśli lek zostanie zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.

Do badań nie włączono pacjentów, którzy już wymagali wymiany stawu kolanowego. Badacze nie wiedzą jeszcze, czy retatrutyd może spowolnić postęp choroby zwyrodnieniowej stawów na tyle, aby zmniejszyć potrzebę endoprotezoplastyki. Oddzielnego zbadania wymaga również działanie leku u osób z bolesną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego bez nadwagi lub otyłości.

Czytaj nas na