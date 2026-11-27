W Stanach Zjednoczonych hakerzy przeniknęli do Cloud One — chmurowej platformy obliczeniowej Sił Powietrznych USA. Włamanie wykryto mniej więcej w ciągu ostatniego miesiąca podczas modernizacji systemu, informuje Channel NewsAsia, powołując się na trzech dobrze poinformowanych rozmówców Reutersa. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak, jaka była jego pełna skala ani czy skradziono dane.

Systemy na platformie

Cloud One uruchomiono w 2017 roku jako jednolitą platformę dla potrzeb IT Sił Powietrznych USA. Wykorzystuje zasoby Microsoftu, Amazona, Oracle i Alphabetu oraz zapewnia działanie dziesiątek aplikacji, w tym do obsługi danych personalnych i wypłat, logistyki oraz konserwacji technicznej.

Wśród aplikacji działających na Cloud One jest system dowodzenia i kontroli, który łączy dane z radarów obrony powietrznej i innych źródeł z całej Ameryki Północnej. Za pośrednictwem platformy działa także system śledzący bomby i pociski rakietowe w ponad 200 lokalizacjach Sił Powietrznych USA na świecie.

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Ograniczenia po wykryciu incydentu

Według dwóch źródeł Reutersa i jeszcze jednego rozmówcy po wykryciu włamania wstrzymano przenoszenie aplikacji administracyjnych do Cloud One. Zablokowano aktualizacje programów już działających na platformie, a części użytkowników odebrano uprawnienia administratora.

Jeden z rozmówców Reutersa przekazał, że sprawcy wykorzystali lukę w oprogramowaniu, aby uzyskać dostęp do poziomu zarządzania systemem. Taki dostęp mógłby teoretycznie umożliwić sprawdzanie stanu samolotów wojskowych lub przemieszczania części zamiennych, jednak nie wiadomo, czy hakerzy to robili. Według innego źródła do oceny skutków zaangażowano Cyberdowództwo USA.

Siły Powietrzne USA oświadczyły Reutersowi, że nie komentują stanu bezpieczeństwa, luk ani statusu operacyjnego konkretnych sieci i systemów, ale stale podejmują działania w celu ochrony informacji, systemów i zdolności do wykonywania zadań.

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