W Iraku siły rządowe mogą uzyskać dostęp do rejonu Dżurf as-Sachar, kontrolowanego przez powiązaną z Iranem grupę Kataib Hezbollah. Reuters, powołując się na trzech nienazwanych urzędników, poinformował o porozumieniu między stronami, które miało umożliwić siłom państwowym wejście do rejonu w piątek, pisze Deutsche Welle.

Rząd Iraku zażądał, by Kataib Hezbollah opuścił terytorium do piątku, 20 listopada. Po odmowie grupy premier Ali az-Zaidi nakazał państwowym służbom bezpieczeństwa otoczyć rejon, a Kataib Hezbollah, według DW, przerzucił posiłki.

Kontrola nad Dżurf as-Sachar

Dżurf as-Sachar leży około 50 kilometrów na południe od Bagdadu. Kataib Hezbollah kontroluje ten obszar od 2014 roku, kiedy grupa uczestniczyła w walkach przeciwko Państwu Islamskiemu wraz z innymi formacjami paramilitarnymi.

Irackich wojskowych sił rządowych i dziennikarzy nie wpuszczano do rejonu przez około 12 lat. W materiale DW wspomniano o niepotwierdzonych pogłoskach dotyczących tajnych więzień, masowych grobów, produkcji i przechowywania dronów oraz broni, a także przemytu ropy.

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W raporcie dla rządu Iraku na początku listopada stwierdzono, że od 2021 roku grupa miała rzekomo odciągać z rurociągów w pobliżu Dżurf as-Sachar państwową ropę wartą setki milionów dolarów. Kataib Hezbollah zaprzecza tym oskarżeniom. Po pojawieniu się raportu władze przeprowadziły kilka zatrzymań.

Plan rządu i możliwy kompromis

Az-Zaidi ogłosił również nowy plan bezpieczeństwa dla rejonu, z udziałem sił państwowych, policji i innych jednostek Sił Mobilizacji Ludowej. Kataib Hezbollah odrzucił ten plan, a jego rzecznik oświadczył, że grupa nie ustąpi.

Badacz Chatham House Haider asz-Szakiri powiedział Deutsche Welle, że rozmieszczenie sił federalnych i utworzenie nowego dowództwa bezpieczeństwa świadczą o powadze zamiaru rządu, by zakończyć autonomiczną kontrolę grupy nad terytorium. Jednocześnie zaznaczył, że w razie walk armia iracka ma więcej zasobów, ale Kataib Hezbollah jest zdolny do asymetrycznego oporu i wykorzystywania politycznych powiązań wewnątrz państwa.

Według oceny asz-Szakiriego kompromis mógłby pozbawić Kataib Hezbollah monopolistycznej kontroli nad Dżurf as-Sachar, nie usuwając z rejonu wszystkich Sił Mobilizacji Ludowej. Mogłoby to otworzyć terytorium dla regularnych sił państwowych, wzmocnić ochronę infrastruktury naftowej i stworzyć warunki do powrotu przesiedlonych mieszkańców.

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