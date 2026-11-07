W Australii Bank Rezerw podjął decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej po raz piąty w 2026 roku. Decyzja bezpośrednio wpłynie na kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, ponieważ większość takich kredytów w kraju ma zmienne oprocentowanie, informuje ABC News.

Rozbieżności w radzie banku

Według danych redakcji Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu osób, a trzy z nich nie poparły podwyżki stopy. Australijskie banki już ogłosiły, że podniosą oprocentowanie w odpowiedzi na decyzję regulatora.

Około jedna trzecia Australijczyków ma kredyty mieszkaniowe. Kolejna mniej więcej jedna trzecia wynajmuje mieszkania, a znaczna część tych nieruchomości również jest obciążona hipoteką. Jednocześnie dla osób, które już spłaciły kredyty mieszkaniowe, wyższe stopy oznaczają większe zyski z depozytów i oszczędności.

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Reakcja kredytobiorców i deponentów

Podczas Melbourne Cup, wyścigu konnego w Melbourne, uczestnicy opowiadali dziennikarzom o różnym wpływie tej decyzji. Jeden z uczestników wydarzenia powiedział, że z powodu wysokich kosztów życia i podwyżek stóp wraz z partnerką zrezygnował z planów zakupu mieszkania i postanowił zamiast tego więcej podróżować.

Inna uczestniczka, która ma hipotekę, wezwała regulatora do zaprzestania podnoszenia stóp. Emeryt, który całkowicie spłacił kredyt na dom, oświadczył, że uważa za niesprawiedliwe nakładanie głównego ciężaru walki z inflacją na osoby posiadające hipoteki.

Dyrektor generalny NAB Andrew Irvine powiedział ABC, że 2027 rok będzie trudny dla klientów banku. Jak stwierdził, większość klientów sobie radzi, jednak obecnie nie jest im łatwo.

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