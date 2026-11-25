Reżyser David Fincher potwierdził wykorzystanie sztucznej inteligencji w postprodukcji filmu «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». W wywiadzie dla podcastu The Big Picture powiedział, że technologię zastosowano, aby połączyć najlepszą wersję wypowiedzianej kwestii z najlepszym dublem gry aktorskiej, jeśli nie były ze sobą zgodne. Informuje o tym Variety.

Synchronizacja kwestii i obrazu

Według Finchera aktorzy spędzili cztery lub pięć dni na dodatkowym nagrywaniu dialogów do już sfilmowanych scen. Oświadczył, że automatyczne zastępowanie dialogów zastosowano w około 5% filmu, a AI wykorzystano do pozostałej pracy nad dialogami.

Reżyser wyjaśnił, że technologia pozwala cyfrowo skorygować ruch warg: połączyć to, co najlepiej wygląda w kadrze, z najlepiej brzmiącą wersją kwestii. Zaznaczył również, że kilka ujęć nie dało jeszcze pożądanego rezultatu, jednak jego zdaniem możliwości tych narzędzi się rozwijają.

Fincher porównał takie podejście do pracy z plasteliną, a nie z marmurem. Według niego daje to zespołowi kreatywnemu większą swobodę podczas pracy nad sceną.

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Mniej powtórzeń na planie

Fincher oświadczył również, że AI może potencjalnie zmniejszyć liczbę powtórnych dubli na planie zdjęciowym. Opisał proces, w którym zespół nadal tworzy dekoracje i wielokrotnie filmuje ujęcie główne, ale technologia pomaga usuwać niedociągnięcia techniczne, w tym utratę ostrości lub włosy przed obiektywem.

Reżyser podkreślił, że podstawą takiego procesu nadal będą prawdziwi ludzie, ich ruchy i zachowanie w kadrze. Jego zdaniem aktorzy mogliby zagrać scenę 15 razy zamiast znacznie większej liczby powtórzeń.

Komentarze Finchera padły po tym, jak uczestnicy wczesnych pokazów filmu zasugerowali użycie generatywnej AI w niektórych epizodach, w tym w scenie retrospekcji z zaprzęgiem konnym. Fincher i Netflix osobno nie skomentowali tych obserwacji.

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