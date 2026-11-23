Reżyser Steven Spielberg nakręci dla Focus Features ekranizację westernowej powieści Kevina Barry’ego The Heart in Winter. O nowym projekcie informuje Variety, które potwierdziło, że jest on w fazie rozwoju.

Obsada

W filmie mają zagrać Jessie Buckley, Cillian Murphy i Mark Rylance. Magazyn wymienia ich jako członków obsady przyszłego filmu. W informacji nie ma danych o postaciach ani podziale ról.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Scenarzysta i reżyser

Scenariusz adaptacji napisze Paul Thomas Anderson. Variety nazywa go laureatem Oscara za One Battle After Another. Reżyserem filmu będzie Spielberg, a Focus Features przygotowuje ekranizację powieści.

Variety opublikowało tę informację 23 listopada 2026 roku. Krótki materiał nie podaje fabuły, innych członków ekipy, harmonogramu produkcji ani daty premiery. Magazyn nie sprecyzował również, kiedy rozpoczną się prace nad filmem. W publikacji zaznaczono, że szczegóły pojawią się później.

Czytaj nas na