W Rumunii spółka Rheinmetall Real Estate Romania w pełni zapłaciła 138,03 mln euro za aktywa stoczni w Mangalii. Likwidator sądowy CITR poinformował, że środki wpłynęły 9 listopada, po czym strony podpisały umowę kupna-sprzedaży. Poinformował o tym Romania Insider.

Cenę ustalono na aukcji

Kwota 138,03 mln euro nie obejmuje VAT. Ustalono ją podczas publicznej aukcji, która odbyła się 9 października w ramach postępowania upadłościowego stoczni. Zwycięzcami przetargu zostały Rheinmetall i jej szwajcarski partner MSC.

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Przeniesienie własności jeszcze się nie zakończyło

Zapłata i podpisanie umowy nie oznaczają natychmiastowego przeniesienia własności aktywów stoczni. Według publikacji nastąpi to dopiero po uzyskaniu przez transakcję niezbędnych zgód regulacyjnych. Tym samym strony zawarły umowę po zakończeniu płatności, ale finalizacja przekazania aktywów zależy od tych zezwoleń.

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