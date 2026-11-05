W Estonii Urząd Systemów Informacyjnych (RIA) otrzymał trzy zgłoszenia dotyczące schematu infekowania urządzeń za pośrednictwem fałszywych ofert pracy. W jednym przypadku osoba straciła kryptowalutę o wartości 10 tys. euro. Eksperci RIA oraz specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Ago Ambur wiążą ten schemat z grupami hakerskimi działającymi w interesie KRLD, informuje ERR News.

Fałszywy wakat na LinkedIn

Jednym z celów cyberprzestępców był estoński ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Tõnu Samuel. 16 września skontaktowała się z nim na LinkedIn osoba, która przedstawiła się jako szef firmy zajmującej się sztuczną inteligencją w Dubaju i zaproponowała mu pracę. Samuela zaniepokoiły ogólnikowe sformułowania w wiadomościach, a także rozbieżność między deklarowanym miejscem pracy rozmówcy a argentyńską firmą, którą rzekomo reprezentował.

Po wymianie wiadomości rozmówcy odbyli rozmowę wideo 22 września, a następnie „rekruter” wysłał zadanie testowe. Samuel został poproszony o otwarcie repozytorium z kodem programu za pomocą narzędzia Cursor. Według specjalisty po otwarciu plików jego komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, które nawiązało połączenie i oczekiwało na polecenia z zewnątrz.

Celem były portfele kryptowalutowe

Samuel zaznaczył, że wcześniej zastosował środki ochronne, ponieważ pracuje z wrażliwymi informacjami. Śledził działania cyberprzestępców i doszedł do wniosku, że interesowały ich portfele kryptowalutowe, a nie dane poufne. Następnie ekspert usunął złośliwe oprogramowanie i przekazał szczegółowy raport RIA oraz odpowiednim platformom internetowym.

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Kontrola wykazała, że profil rzekomego rekrutera był fałszywy. Wykorzystano w nim zdjęcie i dane prawdziwej osoby, której konta zostały zhakowane. Firma, w imieniu której złożono ofertę, wcześniej istniała, jednak zakończyła działalność kilka lat temu.

Ryzyka dla firm IT

RIA ostrzegło przed tym schematem 20 października. Analityk RIA Mykoła Kunicyn wyjaśnił, że ataki są dobierane do profilu i umiejętności zawodowych konkretnej osoby. Zadanie testowe dla programistów jest powszechną praktyką, dlatego złośliwy kod w repozytorium może wyglądać wiarygodnie nawet dla doświadczonego specjalisty.

Eksperci uważają, że Estonia nie jest priorytetowym celem KRLD, jednak ryzyko rośnie wraz z rozwojem lokalnego sektora IT i rozpowszechnianiem kryptoaktywów. Samuel ostrzegł, że zainfekowanie urządzenia głównego inżyniera może zagrozić całej firmie i jej partnerom.

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