W Adelajdzie w Australii ratowniczka dzikich zwierząt Mish Simpson poinformowała o późniejszej aktywności sezonowej kolczatek: zwierzęta są coraz częściej widywane we wrześniu i październiku, choć wcześniej ich okres rozrodczy przypadał na zimę. Zaapelowała do mieszkańców, aby nie przenosili kolczatek zauważonych na przedmieściach do zarośli, ponieważ zwierzęta zazwyczaj same wiedzą, dokąd zmierzają.

Jak informuje ABC News, populację kolczatek w Adelajdzie uważa się za stabilną i liczną tam, gdzie występuje odpowiednie siedlisko. Zwierzęta przemieszczają się po mieście, między innymi wykorzystując sieć kanalizacji deszczowej, aby dotrzeć do wody i pożywienia.

Nie przenosić kolczatek bez potrzeby

Według współzałożycielki Southern Koala and Echidna Rescue organizacja często otrzymuje zgłoszenia dotyczące kolczatek na podwórkach. Simpson radzi poczekać od pół godziny do godziny: zwierzę często samo opuszcza posesję. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy kolczatka próbuje przekroczyć dużą drogę magistralną lub autostradę.

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Departament Środowiska i Zasobów Wodnych Australii Południowej zaznaczył, że kolczatki dobrze orientują się w terenie i mogą zapamiętywać bezpieczne trasy, unikając samochodów i ludzi. Przed kotami, psami i lisami częściowo chronią je ostre kolce, a także zdolność do zwijania się i zakopywania w ziemi.

Główne zagrożenia

Jak powiedziała Simpson, ratownicy najczęściej mają do czynienia z kolczatkami potrąconymi przez samochody. Takie przypadki zwykle zdarzają się na ciemnych, nieoświetlonych i krętych drogach poza przedmieściami. Departament wskazał także jako główne zagrożenia dla lokalnej populacji potrącenia przez pojazdy oraz utratę siedlisk wskutek usuwania i degradacji rodzimej roślinności związanych z zabudową.

Według Simpson liczba próśb o poradę wzrosła z 76 w 2024 roku do 212 w 2026 roku, choć może to wynikać z większej świadomości ludzi na temat działalności organizacji. W 2025 roku Southern Koala and Echidna Rescue opiekowała się 15 kolczatkami. Ratowniczka powiedziała również, że pod koniec lata trafiały do nich samice karmiące potomstwo mlekiem, co nazwała nietypowym o tej porze roku.

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