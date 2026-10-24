Rybacy na wybrzeżu Kenii sprzeciwili się propozycji wstrzymania połowów na siedem dni po ostrzeżeniu przed silnym wiatrem i wzburzonym morzem na Oceanie Indyjskim. Obawiają się, że przerwa w pracy pozbawi ich rodziny dochodów i żywności, informuje Nation Kenya.

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym morzem

Kenijska służba meteorologiczna wezwała rybaków, operatorów łodzi, turystów i innych użytkowników wód przybrzeżnych do zachowania szczególnej ostrożności przez najbliższe siedem dni. Prognozowane są silne wiatry i wysokie fale na wodach przybrzeżnych i morskich.

Urząd prognozuje wiatr o prędkości od 2 do 12 metrów na sekundę, czyli około 4 do 24 węzłów. W niektórych otwartych obszarach morze może być bardzo wzburzone, co będzie stanowić zagrożenie dla żeglugi, przede wszystkim dla małych jednostek rybackich.

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Rybacy mówią o utracie zarobków

Rybacy ze Starego Miasta w Mombasie oświadczyli, że z powodu wysokich kosztów życia i popytu na owoce morza trudno jest im całkowicie zaprzestać pracy. Przypomnieli, że wcześniejsze wstrzymanie połowów już spowodowało trudności dla rodzin, które przez kilka dni nie mogły wypływać w morze.

Rybak Harun Ali z Mombasy powiedział, że podczas wzburzonego morza ludzie w łodzi oceniali swoje szanse na przeżycie na 50 do 50. Inny rybak, Masud Rashid z Kibokoni, zaznaczył, że od jednej łodzi zależy około dziesięciu osób.

Dyrektor generalny Kenijskiej Straży Przybrzeżnej Bruno Shioso wezwał mieszkańców wybrzeża, rybaków i turystów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwzględniania oficjalnych ostrzeżeń. Roselyn Mapesa, dyrektorka ds. egzekwowania przepisów i sytuacji nadzwyczajnych, poradziła rybakom, by nie wypływali w morze bez pilnej potrzeby, oraz oświadczyła, że do zapewnienia przestrzegania tego apelu zostaną zaangażowani funkcjonariusze straży przybrzeżnej.

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