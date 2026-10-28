W Kiribati rybacy uratowali 18-letniego Lukę Rahana z Papui-Nowej Gwinei, który przez 41 dni dryfował po morzu. Znaleziono go samego w łodzi między wyspami Tarawa i Maiana — około 2 tysiące kilometrów od Bougainville, skąd wyruszył.

Awaria silnika i dryfowanie

Jak informuje ABC News, Rahan w zeszłym miesiącu wypłynął na połów wraz z kuzynem z północnej części Bougainville. Na morzu w łodzi wystąpiły problemy z silnikiem, a ponieważ nie mieli kotwicy, zaczęli dryfować.

Rybacy z Kiribati znaleźli Rahana we wtorek po południu. Był sam i był silnie odwodniony. ABC podaje, że według informacji redakcji jego kuzyn zmarł na morzu tydzień przed uratowaniem Rahana.

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Powrót do zdrowia w szpitalu w Tarawie

Młodego mężczyznę przewieziono do Tarawy, stolicy Kiribati, gdzie wraca do zdrowia w szpitalu. Odwiedził go inny obywatel Papui-Nowej Gwinei, Jonathan Anthony Kunau, który pracuje w Tarawie i pomógł lokalnym władzom oraz personelowi medycznemu w tłumaczeniu.

Według Kunau Rahana reaguje na zwracanie się do niego i stopniowo odzyskuje siły. Kunau poinformował także najbliższych krewnych rybaka o jego uratowaniu; rodzina była wdzięczna, dowiedziawszy się, że młody mężczyzna przebywa w szpitalu.

To drugi przypadek uratowania mieszkańców Bougainville w Kiribati w ciągu około miesiąca. Wcześniej trzech rybaków z wyspy Nissan wróciło do domu po około 70 dniach dryfowania po morzu.

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