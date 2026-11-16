W Izraelu wskaźnik cen konsumpcyjnych w październiku 2026 roku spadł o 0,1% w porównaniu z wrześniem, a roczna inflacja spowolniła do 1,1%. Indeks wyniósł 105,2 punktu przy bazie, w której średnia roczna za 2024 rok wynosi 100 punktów, podaje Jerusalem Post, powołując się na Centralne Biuro Statystyki Izraela.

Co wpłynęło na ceny

Miesięczny spadek indeksu wiązano przede wszystkim z potanieniem świeżych owoców o 2,8% oraz usług transportowych o 1,4%. O 0,5% spadł również koszt usług związanych z mieszkaniem zajmowanym przez właściciela.

Jednocześnie szereg towarów i usług podrożał. Ceny odzieży i obuwia wzrosły o 4,1%, a świeżych warzyw — o 3,5%. Koszty utrzymania mieszkania zwiększyły się o 0,4%, a meble i artykuły gospodarstwa domowego — o 0,3%.

Wskaźniki od początku roku

Od początku 2026 roku ceny konsumpcyjne w Izraelu wzrosły o 1,5%. Indeks bez warzyw i owoców zwiększył się o 1,4%, bez nośników energii — o 1,3%, a bez mieszkania — o 0,8%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ogólny wskaźnik cen konsumpcyjnych oraz wskaźnik bez warzyw i owoców wzrosły o 1,1%, a indeks bez nośników energii — o 1%. Jednocześnie indeks bez uwzględnienia mieszkania był o 0,1% niższy niż w październiku 2025 roku.

Wyrównany sezonowo wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł w październiku o 0,3%, a wskaźnik bez mieszkania — o 0,5%. Od lipca do października ceny konsumpcyjne rosły w ujęciu rocznym w tempie 0,9%.

Wakatów jest mniej

Jak podał Globes, powołując się na dane Centralnego Biura Statystyki Izraela, liczba otwartych wakatów zmniejszyła się w październiku ze 146 tys. do 143 tys. Wskaźnik wakatów spadł z 4,4% do 4,32%.

Liczba ofert dla kelnerów i barmanów zmniejszyła się o 10%, dla wykonawców — o 7%, a dla programistów i techników sieciowych — o 6%. Jednocześnie popyt na inżynierów praktyków i techników wzrósł o 5%.

Czytaj nas na