Rzadki dziki pieprz voatsiperifery, endemiczny dla Madagaskaru i popularny wśród międzynarodowych szefów kuchni, znalazł się pod zagrożeniem z powodu kurczenia się obszaru naturalnych lasów i metod zbioru. Informuje o tym Taipei Times.

Pieprz rośnie na lianach, które pną się do wierzchołków drzew w naturalnych lasach wyspy. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, między 1990 a 2025 rokiem powierzchnia lasów Madagaskaru zmniejszyła się o 27%.

Zbiory szkodzą lianom i drzewom

Aby dotrzeć do jagód pieprzu bez wspinania się na drzewa, zbieracze często zrywają liany, a w wielu przypadkach także drzewa, na których się one utrzymują. To również przyczynia się do zaniku lasów.

Francuski szef kuchni Olivier Roellinger, który poznał tę przyprawę 30 lat temu, współpracuje z inicjatywami certyfikującymi autentyczny pieprz. Certyfikacja opiera się na ściśle regulowanych obszarach zbioru na Madagaskarze, jednak kucharz ostrzegł, że takie zasady mogą być obchodzone.

We Francji, głównym rynku eksportowym, pieprz z Madagaskaru sprzedaje się za 150–200 euro za kilogram.

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Zbiory w wioskach zmalały

Wieś Ambongamarina była centrum aktywnego handlu voatsiperifery około dwóch dekad temu. Rolnik Maminiaaina Rabearison powiedział, że do lat 2010–2012 okoliczny teren był jeszcze pokryty naturalnym lasem, a przez 10–20 tygodni w roku na rynku co tydzień sprzedawano jednemu handlarzowi co najmniej 100 kg pieprzu.

Dziś ten handlarz od dawna nie przyjeżdża, a zbiory zmalały. Lasy cierpią z powodu pożarów zarośli, produkcji węgla drzewnego, rolnictwa żarowego oraz podpaleń podczas protestów przeciwko władzom centralnym. Rolnik Heriniaaina Randrianarimanga zauważył, że obecnie znalezienie pieprzu w lesie wymaga niemal całodziennego marszu.

Współzałożycielka firmy Jacarandas Mima Chateauneuf powiedziała, że w kraju nie ma krajowego systemu śledzenia rozpowszechniania, zbioru i eksportu tej przyprawy. Firma zwraca się ku pieprzowi organicznemu, który już stanowi jedną trzecią jej eksportu, ponieważ w przypadku takich produktów identyfikowalność jest obowiązkowa.

Franco-malgaski przedsiębiorca Olivier Ramaherison eksperymentuje z uprawą pieprzu na tarasach w lesie Mandraka. Rośnie tam od 500 do 1000 lian uzyskanych po tysiącach prób. Zespół ustalił, że sadzonki z poziomych gałęzi nie próbują piąć się w górę, co może ułatwić zbiory.

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