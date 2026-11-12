Prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs oświadczył, że tempo tworzenia nowego rządu kraju jest normalne i zadowalające. Po spotkaniu z przewodniczącym Saeimy Edvardsem Smiltēnsem powiedział dziennikarzom, że nie widzi powodów do niepokoju z powodu tego, iż nowy rząd nie został jeszcze utworzony.

Jak podaje LSM English, Rinkēvičs zaznaczył, że różnica tygodnia przed świętem państwowym lub po nim nie ma zasadniczego znaczenia. Przypomniał również, że w historii łotewskiego parlamentaryzmu rządy były zatwierdzane w różnych terminach: pod koniec stycznia, w połowie grudnia lub kilka dni po rozpoczęciu pracy przez nowo wybraną Saeimę.

Mandat dla Kulbergsa

Wybory parlamentarne do 15. Saeimy odbyły się 3 października. Kilka dni po głosowaniu prezydent ogłosił, że powierzy utworzenie Gabinetu Ministrów urzędującemu premierowi Andrisowi Kulbergsowi. Jego siła polityczna, „Zjednoczona Lista”, uzyskała 41 ze 100 mandatów poselskich.

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Kulbergs oficjalnie otrzymał mandat do utworzenia rządu 4 listopada — następnego dnia po pierwszym posiedzeniu 15. Saeimy. Informowano wówczas, że nowy rząd może zostać utworzony mniej więcej do święta państwowego 18 listopada.

Negocjacje koalicyjne

Kulbergs przeprowadził już kilka rund rozmów z potencjalnymi partnerami, jednak nadal nie wymienił partii, które wejdą w skład koalicji rządowej. Rozważana jest również możliwość utworzenia rządu mniejszościowego. Do czasu utworzenia nowej koalicji nadal pracuje obecny rząd, w tym ministrowie z partii, które nie są reprezentowane w nowym parlamencie lub znacząco straciły poparcie wyborców.

Smiltēns zaznaczył, że w chwili jego wypowiedzi trwał dziewiąty dzień tworzenia rządu. Według niego dla tego procesu ważniejsza jest jakość niż szybkość. Dodał, że potencjalni partnerzy są pytani, z czego są gotowi zrezygnować, aby wdrożyć zmiany zaproponowane przez szefa rządu.

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