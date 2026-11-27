W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych wartość rynkowa twórcy sztucznej inteligencji Anthropic spadła o około jedną trzecią w pierwszych dniach po rekordowej pierwszej ofercie publicznej. Podczas debiutu giełdowego pierwsza cena akcji wyniosła 111,50 dolara, czyli o ponad jedną trzecią więcej niż cena emisyjna wynosząca 83 dolary. Według Tagesschau kapitalizacja spółki osiągnęła wówczas około 2 bln dolarów.

Gwałtowny start i spadek notowań

Po wejściu na giełdę Anthropic od razu stał się jedną z najcenniejszych spółek świata pod względem kapitalizacji rynkowej. Wyższą wycenę miały wówczas tylko Amazon, spółka matka Google Alphabet, Meta, Apple i Microsoft. Wszystkie wcześniej zainwestowały w Anthropic miliardy dolarów.

Jednak już wkrótce po starcie akcje zaczęły tanieć i tymczasowo spadły wyraźnie poniżej ceny emisyjnej. Portal wiąże to między innymi z zawyżonymi oczekiwaniami oraz sprzedażą akcji przez inwestorów, którzy chcieli szybko zrealizować zysk po IPO. Stało się to mimo dobrych wyników finansowych spółki.

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Presja na sektor technologiczny

Na dynamikę akcji wpłynęła również sytuacja wokół dyrektora generalnego Nvidia Jensena Huanga: według portalu najpierw został zwolniony, a następnie przywrócony na stanowisko. Reakcja rynku na tę sytuację zwiększyła turbulencje w sektorze technologicznym.

Dodatkowym czynnikiem były obawy inwestorów dotyczące ogromnych wydatków na sztuczną inteligencję oraz tego, czy takie inwestycje mogą się zwrócić. Tagesschau wskazuje także na oczekiwania możliwej kolejnej podwyżki stopy referencyjnej przez Rezerwę Federalną USA w grudniu oraz na wpływ nowych ceł ogłoszonych przez władze USA. Późniejsze ożywienie rynku nie zrekompensowało strat Anthropic w pierwszych dniach notowań.

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