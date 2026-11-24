W USA sprzedawca elektroniki Best Buy zwiększył sprzedaż porównywalną o 6,1% w trzecim kwartale roku finansowego, co jest najwyższym wynikiem spółki od pięciu lat. Firma również przewyższyła oczekiwania Wall Street dotyczące przychodów i zysku oraz podniosła prognozę na cały rok finansowy, informuje CNBC.

Wyniki kwartalne

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 października Best Buy uzyskał 10,24 mld dolarów przychodów wobec 9,67 mld dolarów rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 9,90 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,62 dolara, podczas gdy prognoza zakładała 1,49 dolara.

Zysk netto spółki wzrósł do 353 mln dolarów, czyli 1,66 dolara na akcję, w porównaniu ze 140 mln dolarów, czyli 66 centami na akcję, w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po korekcie o pozycje jednorazowe, w tym koszty restrukturyzacji, zysk na akcję wyniósł 1,62 dolara.

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Sprzedaż porównywalna Best Buy w USA wzrosła o 6,2%, a na rynkach międzynarodowych — o 4,9%. Przychody spółki w USA sięgnęły 9,42 mld dolarów, a międzynarodowe — 820 mln dolarów.

Zaktualizowana prognoza

Best Buy oczekuje rocznych przychodów w przedziale od 43 mld do 43,3 mld dolarów. Wcześniej spółka prognozowała od 42,3 mld do 42,8 mld dolarów. Prognozę wzrostu sprzedaży porównywalnej również podniesiono do 3,4–4% wobec wcześniejszego przedziału 1,9–3%.

Jest to pierwszy raport finansowy Best Buy od czasu, gdy na początku miesiąca Jason Bonfig objął stanowisko dyrektora generalnego, zastępując Corie Barry. Bonfig powiązał wyniki kwartału z zdyscyplinowaną realizacją strategii, atrakcyjnym cyklem produktowym oraz wzrostem udziału w rynku w niemal wszystkich kategoriach produktów, usługach, kanałach cyfrowych i sklepach.

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