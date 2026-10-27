W Zatoce Perskiej nowa eskalacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem staje się coraz bardziej prawdopodobna. Taką ocenę zawiera analiza Der Spiegel, opublikowana 27 października 2026 roku.

Oznaki możliwej wojny

W tytule analizy Der Spiegel zaznacza, że oznaki ponownie wskazują na możliwość wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w regionie Zatoki Perskiej. Dodatkowy opis publikacji określa ponowną eskalację w regionie jako coraz bardziej prawdopodobną.

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Kwestia dyplomacji

Autor analizy, Fritz Schaap, stawia pytanie, czy dyplomaci będą w stanie zapobiec rozprzestrzenieniu się konfliktu. Materiał oznaczono jako analizę i poświęcono napięciom między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Der Spiegel przedstawia sytuację jako ocenę ryzyka, a nie potwierdzenie rozpoczęcia wojny. Publikacja stawia również pytanie, czy wysiłki dyplomatyczne mogą zapobiec szerszemu zaostrzeniu sytuacji w regionie.

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