Sztuczną inteligencję, która oceniła wiek serca jako wyższy od faktycznego wieku człowieka, powiązano z wyższą długoterminową śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych lub związanych z demencją. Wyniki badania retrospektywnego przedstawiono na ESC Digital & AI Summit 2026, informuje News-Medical.

Dane 568 uczestników

Naukowcy przeanalizowali dane 568 dorosłych w wieku od 50 lat z kohorty społecznościowej. Uczestnicy przeszli echokardiografię w latach 2002–2004. Do klipów wideo z badania ultrasonograficznego serca zastosowano opracowany wcześniej model głębokiego uczenia, który określał przewidywany wiek serca.

Naukowcy obliczyli różnicę wieku serca, odejmując wiek chronologiczny uczestnika od prognozowanego przez AI wieku biologicznego. Dane dotyczące śmiertelności związanej z chorobami sercowo-naczyniowymi i demencją zbierano przez 20 lat.

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Związek z długoterminowym ryzykiem

Każde dodatkowe pięć lat tej różnicy wiązało się ze wzrostem 20-letniej śmiertelności z wymienionych przyczyn o 61%. Współczynnik ryzyka wyniósł 1,61, a 95-procentowy przedział ufności — od 1,24 do 2,07.

Prelegent badania, dr Jeffrey G. Malins z Mayo Clinic w Rochester, zaznaczył, że wcześniej podobny związek wykazano wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, podczas gdy brakowało danych dla populacji ogólnej. Jak stwierdził, wskaźniki starzenia się serca oparte na AI mogą stać się markerem identyfikacji osób z długoterminową podatnością.

Autorzy połączyli śmiertelność sercowo-naczyniową i związaną z demencją z przyczyn praktycznych. Uważają, że odrębna analiza tych wskaźników może dostarczyć więcej informacji o związku chorób sercowo-naczyniowych i neurodegeneracyjnych. Do potwierdzenia wyników potrzebne są badania prospektywne w większych niezależnych kohortach.

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