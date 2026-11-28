Amerykański aktor Rob Lowe powiedział, że podczas kręcenia w Kanadzie filmu „Hotel New Hampshire” reżyser Tony Richardson zachęcał członków obsady do wchodzenia ze sobą w relacje seksualne. Lowe opowiedział o tym w dokumencie Netflixa „The Outsider”, donosi Variety.

Wspomnienia z planu

Lowe przypomniał, że zdjęcia odbywały się w Montrealu. W filmie z 1984 roku zagrał Johna Berry’ego, Jodie Foster — jego siostrę Franny, a Nastassja Kinski — Susie Niedźwiedzicę, obiekt miłosny postaci granej przez Lowe’a.

Według aktora Richardson aktywnie nakłaniał uczestników zdjęć do intymnych relacji, wyjaśniając, że ich postacie łączyły takie relacje. Lowe powiedział, że reżyser doradzał aktorom, aby pomyśleli o seksie ze sobą, ponieważ odpowiadało to zachowaniu bohaterów filmu. Aktor określił atmosferę tamtego czasu jako „inny świat”.

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Film dokumentalny

Lowe otrzymał rolę w „Hotelu New Hampshire” po sukcesie w filmie Francisa Forda Coppoli „The Outsiders”, który ukazał się rok wcześniej. W czasie zdjęć był w poważnym związku z aktorką Melissą Gilbert, jednak, jak powiedział, nie zamierzał pozwolić, by przeszkodziło to jego relacji z Kinski.

Dokument „The Outsider” opowiada o karierze Lowe’a — od ról w „The Outsiders” i „St. Elmo’s Fire” po nominowaną do Emmy pracę w serialu „The West Wing”. W filmie wspomniano również o skandalach z udziałem aktora, w tym o sex-taśmie z końca lat 80.

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