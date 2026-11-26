Zakrojone na szeroką skalę brytyjskie badanie kliniczne RACER-Knee nie wykazało korzyści z robotycznej wymiany stawu kolanowego dla pacjentów w ciągu roku po operacji. Jak podaje ScienceDaily, uczestnicy, którym wszczepiano staw z pomocą systemu robotycznego, mieli porównywalne z pacjentami po tradycyjnym zabiegu wyniki dotyczące bólu, ruchomości i powrotu do zdrowia.

Wyniki największego badania

W badaniu uczestniczyło 339 pacjentów operowanych przez 33 chirurgów w 10 szpitalach w Wielkiej Brytanii. Naukowcy porównywali standardową całkowitą wymianę stawu kolanowego z operacjami z wykorzystaniem systemu robotycznego Stryker Mako. Jest to największe podwójnie ślepe randomizowane badanie kontrolowane tego rodzaju.

Główną miarą była skala Forgotten Joint Score, która określa, jak często dana osoba zauważa sztuczny staw w codziennym życiu. Po 12 miesiącach nie odnotowano istotnej różnicy między obiema grupami. Podobne były również zdolność chodzenia, ból podczas hospitalizacji, w pierwszych trzech miesiącach i rok po operacji, a także prawdopodobieństwo ponownej interwencji chirurgicznej.

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Precyzja bez zauważalnych korzyści dla pacjentów

Technologia robotyczna pomaga chirurgowi dokładniej umieścić sztuczny staw oraz dostosować kąt i głębokość cięć do anatomii konkretnego pacjenta. Jednocześnie ta precyzja nie przełożyła się na wymierną poprawę samopoczucia ani ruchomości w pierwszym roku. Naukowcy nie stwierdzili również podwyższonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych przy zabiegu robotycznym.

Operacje wspomagane robotycznie trwały średnio o 10,5 minuty dłużej i kosztowały około 950 funtów szterlingów więcej na procedurę. Przy obecnych progach kosztowych brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia technologia nie została uznana za opłacalną w ciągu pierwszego roku po operacji.

Uczestnicy badania mają być obserwowani przez dziesięć lat. Naukowcy chcą ustalić, czy różnice między podejściami pojawią się w dłuższej perspektywie, w szczególności w odniesieniu do potrzeby dodatkowych operacji kolana. Wyniki RACER-Knee opublikowało czasopismo The Lancet.

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