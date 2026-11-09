Rockstar Games uruchomiło wstępne pobieranie Grand Theft Auto VI przed premierą gry 19 listopada. Jako pierwsi dostęp do pobierania otrzymali użytkownicy w Nowej Zelandii — był on otwierany o północy czasu lokalnego w każdej strefie czasowej. Gracze będą mogli jednak uruchomić grę dopiero o północy w dniu premiery, informuje Dawn.

212 GB pamięci

Gra będzie dostępna na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Według Rockstar Games do jej instalacji potrzeba 212 GB wolnego miejsca na dysku. W zależności od prędkości połączenia internetowego pobieranie może trwać od około godziny do kilku godzin.

Wstępne pobieranie ma zmniejszyć obciążenie serwerów Rockstar w dniu premiery, kiedy spodziewany jest wysoki popyt. GTA VI ukaże się 13 lat po premierze poprzedniej części serii.

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Zamówienia przedpremierowe i cena

Według szacunków firmy analitycznej Sensor Tower na dwa tygodnie przed premierą gry złożono prawie 8 mln zamówień przedpremierowych. Nabywcy wydań fizycznych będą mogli odebrać pudełka w sklepach w dniu premiery, jednak w środku znajdzie się kod do pobrania, a nie płyta.

Standardowe wydanie gry w Europie kosztuje 79,99 euro, a wersja z bonusami w grze, w tym nową bronią i samochodami, 99,99 euro. Według spółki matki Rockstar, Take-Two Interactive, poprzednia część serii, GTA V, sprzedała się w nakładzie ponad 230 mln egzemplarzy.

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