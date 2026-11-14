W Korei Południowej zatrzymano Ku Bon-hjona, krewnego rodziny, która założyła konglomerat LG Group. Został on sprowadzony z Kambodży osiem lat po wyjeździe z kraju, w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych manipulacji akcjami, podaje Korea Herald.

Zatrzymanie po powrocie

Według Stołecznej Agencji Policji w Seulu 57-letni Ku został zatrzymany po przylocie do kraju w poniedziałek. Jest podejrzany o naruszenie ustawy o rynkach kapitałowych, sprzeniewierzenie środków i nadużycie zaufania.

Policja uzyskała nakaz zatrzymania Ku w 2019 roku i zwróciła się do Interpolu o wydanie wobec niego czerwonej noty. Kambodżańska policja zatrzymała go we wrześniu, a w tym tygodniu został sprowadzony do Korei Południowej. W środę Ku został formalnie aresztowany na podstawie nakazu sądowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Istota podejrzeń

Według policji Ku wyjechał do Holandii w 2018 roku w związku z podejrzeniami, że uzyskał nielegalne zyski w wysokości 14,5 mld wonów, czyli 10,9 mln dolarów. Śledczy uważają, że rozpowszechniał fałszywe informacje o spółce notowanej na rynku KOSDAQ, którą przejął bez kapitału.

Ku jest również podejrzany o sprzeniewierzenie 4,6 mld wonów ze środków tej spółki, w tym o wydatki na rozrywkę. W 2012 roku otrzymał prawomocny wyrok trzech lat więzienia w innej sprawie dotyczącej manipulacji akcjami.

Czytaj nas na