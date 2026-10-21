W Meksyku krewni osób zaginionych od ponad doby blokują pasy autostrady Meksyk–Toluca w kierunku stolicy. Akcja odbywa się na 48. kilometrze drogi w Lermie, w pobliżu węzła Constituyentes, i spowodowała wielokilometrowe korki.

Żądanie spotkania z prokuratorem

Uczestnicy protestu domagają się oficjalnego dialogu z prokuratorem stanu Meksyk José Luisem Cervantesem Martínezem w sprawie niewyjaśnionych przypadków zaginięć ludzi. Rodziny domagają się szczegółowych informacji o ponad 40 takich sprawach, z których część pozostaje nierozwiązana od ponad dziesięciu lat, informuje Mexico News Daily.

Blokada rozpoczęła się we wtorek około godziny 11:00, jednocześnie w obu kierunkach. Pasy w stronę Toluki zostały ponownie otwarte tego samego dnia po południu, jednak ruch do Meksyku pozostawał zablokowany w środę. Protestujący okresowo przepuszczali pojazdy, lecz ruch na drodze był znacznie utrudniony.

Noc w korkach i negocjacje bez porozumienia

Akcja trwała przez całą noc mimo spadku temperatury i deszczu. Niektórzy kierowcy ciężarówek, którzy utknęli w korku, byli zmuszeni spędzić noc w swoich pojazdach.

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Według publikacji protestowi przewodzi kolektyw Flores en el Corazón, a dołączyli do niego także uczestnicy grup Madres Mariposas Buscadoras i Buscando Justicia. Wczesnym rankiem w środę odbyły się spotkania z przedstawicielami prokuratury stanu Meksyk, jednak nie osiągnięto porozumienia w sprawie zakończenia blokady.

W mediach społecznościowych pojawiały się również doniesienia o gwałtownych starciach między kierowcami a uczestnikami protestu. Czas trwania blokady będzie zależał od dalszych negocjacji między kolektywami poszukiwawczymi a władzami stanu.

Trasy objazdowe

Kierowcom jadącym z Toluki do Meksyku zaleca się sprawdzanie sytuacji drogowej i korzystanie z alternatywnych tras, w tym autostrady Toluca–Naucalpan oraz bezpłatnej drogi Meksyk–Toluca. Alternatywą dla samochodu jest również pociąg międzymiastowy El Insurgente, który kursuje normalnie ze stacji Toluca Centro, Metepec i Lerma.

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