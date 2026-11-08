W Chatsworth w RPA rodzina 63-letniej Nomusy Zulu, która zasłabła w lokalu wyborczym, a następnie zmarła, oświadczyła, że nie chce już brać udziału w wyborach. Kobieta poczuła się źle w środę rano w lokalu wyborczym w szkole podstawowej Shallcross w rejonie Demat, około 20 km na południowy zachód od centrum Durbanu, informuje TimesLIVE.

Zulu zmarła po przybyciu do szpitala RK Khan w Chatsworth, położonego około 7 km od lokalu wyborczego. Została pochowana w sobotę na cmentarzu Mopel w Hammarsdale.

Zarzuty rodziny

Krewni twierdzą, że sami wezwali samochód przez usługę przewozową, aby zawieźć kobietę do szpitala, choć na miejscu znajdowały się pojazdy policji oraz samochody pracowników Komisji Wyborczej RPA. Zdaniem rodziny Zulu mogła przeżyć, gdyby pracownicy komisji szybko przewieźli ją do placówki medycznej. Rodzina uważa również, że w lokalach wyborczych powinny znajdować się osoby z wykształceniem medycznym.

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Według jej córki, Amandy Zulu, matka bardzo chciała głosować i spieszyła się do lokalu wyborczego. Pracownicy lokalu zaproponowali starszej kobiecie przejście do przodu, podczas gdy córka pozostała w ogólnej kolejce. Wkrótce potem jeden z sąsiadów poinformował Amandę, że jej matka zasłabła; znalazła ją na podłodze w lokalu wyborczym.

Reakcja po śmierci

Siostra zmarłej, Cynthia, powiedziała, że ona i inni członkowie rodziny nie będą już głosować. Krewni przekazali, że zorganizowali pogrzeb na własny koszt i nie otrzymali pomocy, kondolencji ani wizyt od Komisji Wyborczej lub innych organów państwowych. Jednocześnie w czwartek prowincjonalna urzędniczka komisji Ntombifuthi Masinga potwierdziła śmierć Zulu i przekazała kondolencje w imieniu komisji.

Wcześniej obserwatorka wyborów Pretty Jwara, która była w lokalu wyborczym, oświadczyła, że świadkowie podali Zulu wodę, skontaktowali się z jej córką i wezwali karetkę. Według rodziny jedyną siłą polityczną, której przedstawiciele odwiedzili rodzinę, wyrazili kondolencje i obiecali pomoc w organizacji pogrzebu, była partia MK, która wygrała w okręgu wyborczym nr 72.

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