Rodzina prezydenta USA Donalda Trumpa otrzymała co najmniej 635 mln dolarów z memecoina $TRUMP, wynika z oświadczenia majątkowego prezydenta opublikowanego w czerwcu. Jednocześnie wartość tokena gwałtownie spadła: przed trzecią kryptowalutową kolacją Trumpa był on notowany po około 92 centy, podczas gdy w 2025 roku jego cena przekraczała 74 dolary. Informuje o tym The Independent.

Konkurs o zaproszenie

Trzecią kolację dla posiadaczy $TRUMP zaplanowano na 22 listopada w klubie golfowym w pobliżu Waszyngtonu. Do udziału zaproszono 185 posiadaczy tokenów, którzy musieli się zarejestrować i utrzymywać największe salda w okresie oceny — od 30 września do 16 listopada.

W momencie zakończenia konkursu ranking obejmował 130 portfeli kryptowalutowych o łącznej wartości aktywów 8,6 mln dolarów. To o 94% mniej niż podczas pierwszej takiej kolacji. Posiadacze 29 najlepszych portfeli mają otrzymać dostęp do przyjęcia VIP i miejsca VIP podczas wydarzenia.

Podczas pierwszego konkursu, ogłoszonego w kwietniu 2025 roku, inwestorzy łącznie zaangażowali 148 mln dolarów w rywalizacji o zaproszenie, które Trump nazwał najbardziej ekskluzywnym na świecie. Wartość tokenów wymagana do otrzymania zaproszenia wynosiła wówczas od 59 tys. do 18,5 mln dolarów.

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Straty inwestorów i kwestie etyczne

Według szacunków Reutersa zewnętrzni inwestorzy stracili ponad 5 mld dolarów w pięciu głównych projektach kryptowalutowych i powiązanych z kryptowalutami należących do rodziny Trumpów. Reuters oszacował również dochody rodziny z czterech głównych projektów kryptowalutowych, w tym memecoina, na co najmniej 2,3 mld dolarów do kwietnia. Wartość udziału prezydenta w Trump Media & Technology Group szacowano na około 500 mln dolarów.

Biały Dom wcześniej oświadczył, że nie ma konfliktu interesów, ponieważ aktywa prezydenta znajdują się w truście zarządzanym przez jego dzieci. Przedstawiciele projektu memecoina, Trump Organization i Białego Domu nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Po wyborach śródokresowych Demokraci uzyskali kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów USA, co daje im prawo do wysyłania wezwań oraz prowadzenia dochodzeń i przesłuchań. Senator Elizabeth Warren oświadczyła, że kryptobiznesy rodziny Trumpów będą jednym z kierunków jej kontroli w Senackiej Komisji Bankowej.

Przedstawiciele organów ds. etyki również wyrażali obawy dotyczące anonimowości portfeli kryptowalutowych i możliwości, że memecoin może być sposobem, w jaki cudzoziemcy anonimowo kupują dostęp do prezydenta. Według analizy blockchain ponad połowa z 220 portfeli, które uczestniczyły w pierwszym konkursie, prawdopodobnie znajdowała się poza USA.

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