W RPA rodzina 16-letniej Thembelihle Mbathy oczekuje od Eqinisweni Secondary School raportu dotyczącego reakcji szkoły na skargi w sprawie nękania po śmierci dziewczyny we wrześniu. Jak podaje Daily Maverick, matka uczennicy Nontobeko Mbatha i jej krewni twierdzą, że pracownicy placówki nie zareagowali odpowiednio na ich zgłoszenia.

Skargi rodziny na reakcję szkoły

Według ciotki dziewczyny, Nondimiso Mkhize, Thembelihle przeniosła się w 2024 roku do Eqinisweni Secondary School w Ivory Park po przemocy seksualnej, której — jak twierdzi krewna — dziewczyna doznała rok wcześniej. Krewna powiedziała, że po przeniesieniu koledzy z klasy zaczęli wypytywać dziewczynę o to, czego doświadczyła, a później przerodziło się to w wyśmiewanie i nękanie.

Matka uczennicy powiedziała, że przychodziła do szkoły prosić o pomoc, jednak odsyłano ją od jednego nauczyciela do drugiego. Według niej pracownicy placówki znali powody przeniesienia córki i jej potrzebę wsparcia, ale nie potraktowali sytuacji poważnie.

Na początku września Thembelihle miała konflikt z dwoma uczniami, którzy, jak twierdzi Mkhize, ją nękali. Krewna oświadczyła, że uczniowie przedstawili dziewczynę jako agresorkę, a szkoła nie wyjaśniła okoliczności konfliktu ani nie wysłuchała jej wyjaśnień.

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Obiecanego raportu nadal nie ma

Według Mkhize 9 września koledzy z klasy powiedzieli jej, że Thembelihle przez kilka godzin płakała w szkolnej toalecie, a nauczyciele nie sprawdzili jej stanu. Mniej więcej w tym czasie dziewczyna wysłała matce wiadomość, że nie może już być silna. Później zmarła w wyniku samobójstwa.

Po śmierci uczennicy dyrektor i nauczyciele odwiedzili rodzinę. Jak relacjonowała Mkhize, dyrektor powiedział, że nie wiedział o nękaniu, ponieważ do jego gabinetu nie wpłynęły żadne skargi, oraz obiecał przeprowadzić dochodzenie i przekazać rodzinie raport. W październiku dyrektor miał obiecać wysłać dokument do 8 października, jednak rodzina nie otrzymała go również do listopada.

Publikacja zauważa, że w 2024 roku szkoła znalazła się w centrum uwagi po tym, jak czworo jej uczniów zmarło w wyniku samobójstwa w ciągu 10 dni. Członkowie społeczności i uczniowie wiązali wówczas te śmierci z nękaniem i toksyczną atmosferą w placówce. W chwili publikacji ani szkoła, ani Departament Edukacji Gautengu nie odpowiedziały na zapytania Daily Maverick dotyczące skarg, reakcji szkoły i statusu dochodzenia.

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