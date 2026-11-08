Palestyńskie rodziny mieszkające w Belgii zwróciły się z prośbą o pilne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Maxime’em Prévotem. Domagają się ewakuacji krewnych, którzy mają belgijskie wizy, ale pozostają w Strefie Gazy, gdzie ulewne deszcze i wiatr zalały tymczasowe schronienia.

Uszkodzone schronienia

Jak poinformowała Anadolu Agency, przedstawiciel palestyńskich rodzin w Belgii Ismail El-Najjar powiedział, że od piątkowego wieczoru zła pogoda uszkodziła schronienia i rzeczy osobiste setek osób z wizami. Według niego rodziny nadal nie otrzymały od rządu federalnego konkretnych informacji o tym, jak ich krewni zostaną przewiezieni do Belgii.

El-Najjar poinformował również, że od 1 500 do 1 800 Palestyńczyków z belgijskimi wizami przebywa na obszarach Strefy Gazy o podwyższonym ryzyku. Podkreślił, że zimno, strach i niepewność stanowią dla ludzi poważne zagrożenie.

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Ewakuację blokują rozbieżności

Maxime Prévot przyznał, że ekstremalna pogoda jeszcze bardziej pogorszyła warunki w Strefie Gazy, i wyraził żal z powodu braku porozumienia rządu federalnego w sprawie ewakuacji. Jego biuro rozważa przyjęcie delegacji przedstawicieli rodzin.

Wcześniej minister zaproponował, aby priorytetowo ewakuować 320 Palestyńczyków. Plan zatrzymał się z powodu rozbieżności w rządzie koalicyjnym, w szczególności sprzeciwu wobec przyjęcia 13 studentów ze Strefy Gazy, którzy mają belgijskie wizy studenckie. Według agencji izraelskie ataki zniszczyły znaczną część mieszkań i infrastruktury Strefy Gazy, przez co wielu Palestyńczyków jest zmuszonych przebywać w tymczasowych schronieniach podatnych na zimową pogodę.

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