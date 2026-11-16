Rodziny amerykańskich rezerwistów, którzy zginęli podczas ataku irańskiego drona na port Shuaiba w Kuwejcie 1 marca, oświadczyły, że dowództwo wojskowe działało niewłaściwie i przekazywało zbyt mało informacji o okolicznościach ataku. W wyniku uderzenia zginęło sześciu wojskowych, a kolejnych 25 zostało rannych, podaje Jerusalem Post.

Rodziny domagają się wyjaśnień

Armia USA zakończyła śledztwo w sprawie ataku w czerwcu, jednak rodziny zabitych zaczęły otrzymywać briefingi na temat jego ustaleń dopiero w tym tygodniu, poinformowało CBS News. Joey Amor, mąż sierżant sztabowej Nicole Amor, oskarżył dowództwo 103. Dowództwa Zabezpieczenia Rezerwy Armii USA o decyzje, które jego zdaniem doprowadziły do śmierci wojskowych.

Według Amora jego żona na tydzień przed śmiercią wyrażała obawy o bezpieczeństwo swojej jednostki. Powiedział również, że wojskowi, którzy przeżyli uderzenie, relacjonowali, iż Nicole Amor nadal oddychała, gdy transportowano ją do szpitala. Jej mąż twierdzi, że ranni musieli szukać placówek medycznych przez internet.

Tina Marzan, żona chorążego Roberta Marzana, powiedziała CBS, że nie otrzymała żadnych aktualizacji z Pentagonu. Według niej do identyfikacji szczątków jej męża potrzebna była analiza DNA. Michelle Tietjens, żona poległego sierżanta sztabowego Noaha Tietjensa, poinformowała, że podczas briefingu z przedstawicielami armii nie usłyszała przyznania się do błędów.

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Skarga oficera i reakcja Trumpa

Major Armii USA Stephen Ramsbottom, który przeżył atak, złożył skargę sygnalisty. Twierdzi, że Pentagon nie wysłuchał ostrzeżeń o niewystarczającej ochronie wojskowych. W programie „60 Minutes” Ramsbottom nazwał uderzenie na port Shuaiba taktyczną porażką armii, jej kierownictwa i swoją własną.

Pentagon nie odpowiedział na pytanie CBS News, czy 103. Dowództwu odmówiono odpowiedniej ochrony. Dwaj wyżsi generałowie, oskarżani o ignorowanie ostrzeżeń dotyczących zagrożenia ze strony dronów, również nie udzielili komentarza stacji.

Prezydent USA Donald Trump w poście na Truth Social skrytykował materiał „60 Minutes” i oświadczył, że od 28 lutego 2026 roku Iran wystrzelił od 8 do 9 tysięcy dronów uderzeniowych, z których, jak stwierdził, tylko dwa przedarły się i spowodowały śmierć Amerykanów w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej. Oświadczył także, że środki obronne Centralnego Dowództwa USA były wysoce skuteczne.

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