W Seulu rodziny cudzoziemców, którzy zginęli podczas ścisku w dzielnicy Itaewon 29 października 2022 roku, wezwały do zapewnienia przejrzystego śledztwa w sprawie tragedii oraz utworzenia oficjalnego kanału komunikacji w celu uzyskiwania informacji. Przed czwartą rocznicą tragedii 35 członków rodzin z 10 krajów przeszło z zaułka, w którym doszło do ścisku, do ratusza w Seulu, informuje Korea Herald.

W tragedii zginęło 160 osób. Wśród nich była 23-letnia obywatelka Australii Grace Rashed, która podróżowała po Korei Południowej z przyjaciółmi przed Halloween. Jej ojciec, Rashed Rashed, ponownie przyjechał z rodziną do Seulu, aby uczcić pamięć córki.

Problemy z dostępem do informacji

Erik Evensen, ojciec norweskiej ofiary Stine Roalkvam Evensen, powiedział, że z Norwegii trudno jest śledzić rozwój sprawy, ponieważ musi stale szukać informacji i tłumaczyć je z języka koreańskiego. Zahra Rezaei, matka irańskiej ofiary Afagh Rastamesh, opowiedziała, że otrzymywała wiadomości głównie za pośrednictwem strony rodzin zmarłych w mediach społecznościowych Stars’ Home.

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Kang Min-ha, ciotka koreańskiej ofiary Lee Sang-eun, zaznaczyła, że krewni zagranicznych ofiar zwracali się do niej o aktualne informacje dotyczące przebiegu śledztwa, ponieważ bariera językowa uniemożliwia im samodzielne śledzenie lokalnych wiadomości.

Wezwanie do oficjalnej komunikacji

Na konferencji prasowej w Stars’ Home rodziny oświadczyły, że wielokrotnie prosiły o stworzenie mechanizmu umożliwiającego łatwe uzyskiwanie dokładnych informacji, jednak taki kanał nadal nie został uruchomiony. Według nich koreańskie ambasady w ich krajach nie kontaktowały się z nimi między ubiegłoroczną rocznicą a rozpoczęciem przygotowań do obecnej podróży.

Narodowa Komisja ds. Zbadania Tragedii w Itaewon z 29 października rozpoczęła pracę w czerwcu 2025 roku i uzyskała roczne przedłużenie działalności poza pierwotnie planowany wrześniowy termin. Rodziny poinformowały, że pośredni briefing komisji pozostawił ważne pytania bez odpowiedzi. Dopiero niedawno pozwolono im obejrzeć nagrania wideo i zdjęcia zebrane przez komisję, aby ustalić, czy są na nich ich bliscy i jak znaleźli się w tłumie. Krewni oświadczyli również, że materiały te wywołały pytania dotyczące akcji ratunkowej i rozmieszczenia policji.

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