Szkocki zespół rockowy Simple Minds świętuje 50-lecie nową muzyką Sacrosanct i dużą trasą koncertową zaplanowaną na 2027 rok. Jim Kerr opowiedział o tym w wywiadzie dla programu France 24. Rozmowę z muzykiem przeprowadziła prowadząca Eve Jackson.

Droga z Glasgow

France 24 opisuje drogę zespołu od nastolatków z Glasgow do światowych gwiazd rocka. Według stacji telewizyjnej Simple Minds od niemal pięciu dekad wypełniają stadiony i tworzą piosenki, które redakcja nazywa jednymi z definiujących dla ich pokolenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Telegram z Nicei

Kerr wspomniał również noc w hotelu w Nicei, gdy z telegramu dowiedział się, że Simple Minds znaleźli się na pierwszym miejscu w USA. Rozmowa dotyczyła muzyki, wspomnień i momentów, które ukształtowały historię zespołu. France 24 opublikowała odcinek programu arts24 z tym wywiadem 24 listopada 2026 roku; trwa on 12 minut i 59 sekund.

Czytaj nas na