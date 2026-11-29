We Włoszech klub piłkarski Roma rozgromił Monzę 4:0. Dzięki zwycięstwu rzymianie mają 33 punkty po 13 meczach i awansowali na drugie miejsce w Serie A, tracąc dwa punkty do liderującego Lazio.

Dublet Soule oraz gole Malena i Castro

Jak informuje Channel NewsAsia, wynik w 12. minucie otworzył Donyell Malen. Otrzymał podanie od Rodrigo Mory, ruszył do linii pola karnego, przełożył piłkę na prawą nogę i uderzył na bramkę.

W 24. minucie Malen asystował przy golu Matiasa Soule, który niskim strzałem podwyższył prowadzenie Romy. Dwanaście minut później Argentyńczyk skompletował dublet, podkręcając piłkę w dalszy górny róg bramki zza pola karnego. Santiago Castro, który wszedł z ławki rezerwowych, zdobył czwartą bramkę Romy w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy.

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W drugiej połowie zawodnik Monzy Dani Mota trafił głową w poprzeczkę, jednak goście nie zdołali zmniejszyć straty.

Sytuacja w tabeli

Lazio dzień wcześniej pokonało Torino 2:1 i ma 35 punktów. Obrońca tytułu Inter, po zwycięstwie 4:0 nad Genoą, zajmuje trzecie miejsce z 32 punktami. Roma i Lazio pozostają niepokonane w lidze, a derby Rzymu między tymi zespołami zaplanowano na 13 grudnia.

W innym meczu dnia Napoli zremisowało 0:0 z Sassuolo. Zespół pozostał na ósmym miejscu z 19 punktami, tracąc osiem punktów do czwartego Milanu, który ma mecz zaległy. Udinese pokonało Fiorentinę 1:0 dzięki golowi Sandiego Lovricia w ósmej minucie i opuściło ostatnie miejsce.

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