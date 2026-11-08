Roman Reigns pokonał Samiego Zayna w walce wieczoru gali WWE Crown Jewel w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej i zdobył męski tytuł Crown Jewel. Jak informuje The National, Zayn był bliski zwycięstwa po Helluva Kick, jednak Reigns wytrzymał atak rywala i wykonał dwa kolejne Speary, po czym przypiął go do maty.

Po walce Zayn wyciągnął rękę do Reignsa na znak szacunku. Reigns początkowo odmówił, lecz później objął swojego byłego sojusznika z grupy Bloodline. Zayn, który ma syryjskie pochodzenie, otrzymał najgłośniejszą reakcję publiczności podczas wieczoru.

Zmianę lokalizacji przeprowadzono przed galą

Gala odbyła się w sobotę wieczorem po kilku tygodniach niepewności co do jej organizacji. WWE początkowo planowało zorganizować Crown Jewel na otwartym stadionie Riyadh Season Stadium w dzielnicy finansowej Króla Abdullaha, jednak wydarzenie przeniesiono do mniejszej, krytej hali ANB Arena. Arena mieści 8 tysięcy widzów, którzy podczas gali aktywnie wspierali uczestników okrzykami i śpiewem.

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Pozostałe wyniki wieczoru

W walce Last Man Standing Cody Rhodes pokonał Randy'ego Ortona. Podczas walki o drużynowe mistrzostwa świata Oba Femi niespodziewanie powrócił i interweniował w przebieg pojedynku: zrzucił Bronsona Reeda ze sceny na stół. Następnie Je'Von Evans wykonał OG Cutter na Austinie Theorym i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie z Pentą.

Chelsea Green pokonała Liv Morgan i zdobyła ceremonialny kobiecy tytuł Crown Jewel, jednak wkrótce Tiffany Stratton wykorzystała kontrakt Money in the Bank. Zaataakowała Green walizką i zdobyła mistrzostwo kobiet WWE.

W 2027 roku Rijad ma gościć WrestleManię 43 — po raz pierwszy główna gala WWE odbędzie się poza Ameryką Północną.

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