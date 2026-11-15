Brazylijski były piłkarz Ronaldinho w wieku 46 lat rozegrał swój pierwszy mecz o stawkę od 11 lat. W Rawennie we Włoszech wyszedł w podstawowym składzie Ravenny na derby z Forlì we włoskiej Serie C, informuje Channel NewsAsia.

Mecz z Forlì

Ronaldinho grał z numerem 10 i spędził na boisku całą pierwszą połowę. W przerwie obszedł murawę stadionu Bruno Benelli, pozdrawiając kibiców, którzy nagrodzili go owacją na stojąco.

Ravenna pokonała Forlì 2:0. Ronaldinho uczestniczył w akcji, po której Giulio Donati otworzył wynik w 36. minucie. Drugiego gola w 58. minucie zdobył Simone Rabbi.

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Powrót po zakończeniu kariery

Po meczu Ronaldinho powiedział Sky Sport Italia, że cieszył się z ponownej gry i z możliwości poczucia atmosfery przygotowań do meczu w szatni. Zaznaczył też, że podobała mu się gra z kolegami z zespołu, którzy dorastali, oglądając jego występy.

Brazylijczyk rozegrał ostatni profesjonalny mecz dla Fluminense we wrześniu 2015 roku, a w 2018 roku oficjalnie zakończył karierę. Ravenna ogłosiła jego podpisanie w czerwcu, a Ronaldinho kupił również udział w klubie. Zapytany o możliwy kolejny występ w zespole, odpowiedział, że wróci, jeśli zadzwoni do niego prezes klubu.

Ronaldinho zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Brazylii w 2002 roku, Złotą Piłkę w 2005 roku oraz Ligę Mistrzów z Barceloną w 2006 roku.

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