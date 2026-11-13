Brazylijski piłkarz Ronaldinho ma w niedzielę wyjść w podstawowym składzie włoskiej Ravenny w meczu trzeciej ligi z lokalnym rywalem, Forlì. Dla 46-letniego byłego zawodnika Barcelony i Milanu będzie to pierwszy występ od pierwszej minuty w oficjalnym meczu od ponad dekady, informuje BBC Sport.

Ronaldinho zagra w ataku

Główny trener Ravenny Andrea Mandorlini powiedział, że Ronaldinho rozpocznie spotkanie jako jeden z trzech napastników zespołu. Według niego po pierwszym gwizdku zostanie podjęta decyzja, ile czasu Brazylijczyk spędzi na boisku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ronaldinho po raz ostatni wystąpił w oficjalnym meczu we wrześniu 2015 roku w barwach brazylijskiego Fluminense. W sierpniu dołączył do klubu Serie C Ravenna jako inwestor i zapowiedział, że zamierza strzelić jeszcze jednego gola, aby doprowadzić swój dorobek w karierze do 300 bramek.

Przygotowania do meczu

Ronaldinho przybył do Włoch w piątek i przed niedzielnym meczem odbędzie tylko jeden trening z kolegami z drużyny. Na stadionie Bruno Benelli ustawiono tymczasową trybunę dla spodziewanej liczby widzów. Napastnik Ravenny Simone Rabbi powiedział również, że Ronaldinho będzie wykonywał rzuty karne, jeśli drużyna otrzyma prawo do jedenastki. Po 13 meczach Ravenna zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Czytaj nas na