Według Channel NewsAsia, 41-letni Cristiano Ronaldo ogłosił zamiar zakończenia występów w reprezentacji Portugalii po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Poinformował o tym w poście w mediach społecznościowych 5 listopada.

Oświadczenie piłkarza

Ronaldo oświadczył, że po listopadowej przerwie reprezentacyjnej zwróci koszulkę reprezentacji z numerem 7. Chodzi o przerwę w kalendarzu reprezentacyjnym przypadającą na listopad. CNA przedstawiła to oświadczenie jako zamiar piłkarza zakończenia występów w portugalskiej drużynie.

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Rekordowe statystyki

W chwili złożenia oświadczenia Ronaldo miał 41 lat. W reprezentacji Portugalii rozegrał 234 mecze i strzelił 146 goli. Według Reutersa, cytowanego przez CNA, piłkarz jest absolutnym rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacjach narodowych oraz goli w piłce międzynarodowej.

Materiał CNA dotyczący oświadczenia Ronaldo jest datowany na 5 listopada i został opublikowany z powołaniem na Reutersa.

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