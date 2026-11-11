Siedmiokrotny mistrz świata Ronnie O’Sullivan przegrał z Shaunem Murphym 0:4 w turnieju Champion of Champions w Leicester. Jak podaje BBC Sport, dzięki zwycięstwu Murphy awansował do ćwierćfinału zawodów.

Przewaga Murphy’ego

O’Sullivan przegrywał 0:2 po dwóch pierwszych frejmach. W drugim frejmie Murphy uzyskał breaka na 68 punktów. W kolejnym zaliczył breaka na 41 punktów, a czwartego frejma wygrał 61:42. To właśnie zwycięstwo w zaciętym ostatnim frejmie zapewniło Murphy’emu końcowy wynik 4:0.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejny mecz Murphy’ego

Dla 50-letniego O’Sullivana był to pierwszy mecz od porażki z Ka Wai Cheungiem podczas Northern Ireland Open w ubiegłym miesiącu. Wcześniej sportowiec miał problemy z formą. W ćwierćfinale Murphy zagra ze zwycięzcą drugiego meczu trzeciej grupy między mistrzem świata Wu Yize a Zhangiem Bingyu.

Czytaj nas na