Rosja, państwo-agresor, jest gotowa ograniczyć obecność wojskową w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi, jeśli NATO i państwa UE spełnią żądania Moskwy. Poinformowała o tym Meduza, powołując się na źródła Bloomberga.

Żądania Moskwy

Według Bloomberga i „The New York Times” Rosja żąda przywrócenia obecności wojskowej NATO do poziomu z 1997 roku oraz zaprzestania traktowania Moskwy jako przeciwnika lub zagrożenia. Strona rosyjska domaga się także, aby państwa NATO i UE zaprzestały, według jej sformułowania, prób zadania Rosji „strategicznej porażki”.

Jak pisze „The New York Times”, dokument przedstawiający stanowisko negocjacyjne Moskwy przewiduje również poprawę mechanizmów zapobiegania incydentom, przede wszystkim na Morzu Bałtyckim i Czarnym. Rosja twierdzi, że ma to zmniejszyć ryzyko niezamierzonego starcia wojskowego.

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Możliwe ustępstwa

Podczas negocjacji w Abu Zabi 10 i 11 listopada rosyjscy negocjatorzy obiecali opracować sposoby złagodzenia napięć w przypadku spełnienia ich żądań. Według rozmówców Bloomberga jednym z takich kroków może być zmniejszenie rosyjskiej obecności wojskowej w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi.

Konkretny zakres możliwego ograniczenia nie został sprecyzowany. Wcześniej informowano, że Moskwa może wycofać broń jądrową z Białorusi i zrezygnować z rozmieszczenia tam rosyjskich rakiet średniego zasięgu. Prawdopodobnie dotyczy to również rozmieszczenia systemu rakietowego „Oresznik”. Pod koniec 2025 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że system rozpoczął dyżur bojowy na Białorusi.

Bloomberg zauważa, że europejskie rządy nie popierają łączenia rozmów pokojowych, w których UE nie uczestniczy bezpośrednio, z dyskusjami o bezpieczeństwie NATO. Nalegają, że Rosja musi zakończyć działania wojenne w Ukrainie przed omówieniem kwestii związanych z Sojuszem. Według agencji amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner mają spotkać się 19 listopada w Berlinie z przedstawicielami Ukrainy i państw UE, aby omówić gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa po wojnie.

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