W Rosji — państwie-agresorze — Ministerstwo Finansów zaproponowało zobowiązanie Banku Rosji do przekazywania Federalnej Służbie Podatkowej informacji o osobach fizycznych, których operacje na rachunkach wskazują na regularne otrzymywanie dochodów od innych osób fizycznych. Poinformowała o tym Meduza.

Kontrola operacji na rachunkach

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów Bank Rosji będzie analizował operacje na rachunkach osób fizycznych. Jeśli regulator wykryje oznaki otrzymywania dochodów od innych osób, przekaże dane Federalnej Służbie Podatkowej. Następnie urząd skarbowy będzie mógł żądać od banków wyciągów z odpowiednich rachunków.

Ministerstwo Finansów zaproponowało tę poprawkę przed drugim czytaniem projektu ustawy wchodzącego w skład pakietu budżetowego. Według Interfaxu właściwa komisja Dumy Państwowej planuje rozpatrzyć ją 15 listopada.

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Podstawy żądania wyciągów

Kryteria wykrywania oznak regularnego otrzymywania dochodów od innych osób fizycznych, a także format i częstotliwość raportów Banku Rosji dla organów podatkowych mają zostać ustalone odrębnie. Obecnie inspektorzy podatkowi mogą żądać wyciągów bankowych dotyczących osób fizycznych, które nie są zarejestrowane jako indywidualni przedsiębiorcy, wyłącznie na podstawie decyzji o ściągnięciu zaległości podatkowej lub podczas kontroli zatwierdzonej przez wyższy organ podatkowy.

Proponowana poprawka doda informacje od Banku Rosji jako nową podstawę takich żądań. W marcu Vedomosti informowały, że Ministerstwo Finansów przygotowywało zmiany mające zaostrzyć kontrolę nad przelewami między osobami fizycznymi. Wówczas zakładano, że Federalna Służba Podatkowa będzie przekazywać Bankowi Centralnemu dane o otwieraniu i zamykaniu rachunków, kartach bankowych oraz kategoriach dochodów, a regulator będzie porównywał je z operacjami w celu wykrywania anomalii.

Ministerstwo Finansów wyjaśniało potrzebę zmian tym, że przelewy między osobami fizycznymi często uznaje się za prezenty i nie są one opodatkowane, choć część z nich może stanowić zapłatę za usługi lub wynajem mieszkań.

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