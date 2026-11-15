Reprezentacja Rosji nie wystąpi na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju na lodzie w 2027 roku w Kanadzie z powodu wprowadzonych przez ten kraj ograniczeń wjazdowych. Potwierdziła to Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF), informuje Channel NewsAsia.

Turniej odbędzie się w Kanadzie

IIHF rozważała alternatywne warianty organizacji zawodów, jednak zdecydowała się pozostawić Kanadę krajem-gospodarzem. Młodzieżowe mistrzostwa świata zaplanowano na okres od 26 grudnia do 5 stycznia i odbędą się w Edmonton i Red Deer.

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Ograniczenia wjazdowe

Sekretarz stanu Kanady ds. sportu Adam van Koeverden powiedział Reutersowi, że kraj nie dopuści rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy do udziału w zawodach. Jak zaznaczył, ograniczenia będą obowiązywać nawet osoby posiadające ważne wizy. Kanadyjski urzędnik powiązał tę decyzję z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

IIHF zawiesiła drużyny Rosji i Białorusi w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę z terytorium Rosji i Białorusi. Jednocześnie decyzja Sportowego Sądu Arbitrażowego, wydana w ubiegłym miesiącu, zobowiązała federację do dopuszczenia rosyjskich drużyn do pięciu mistrzostw.

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