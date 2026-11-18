Na początku listopada prezydent Rosji, państwa-agresora, Władimir Putin podpisał dekrety o przekazaniu aktywów firmy tytoniowej Japan Tobacco w kraju w tymczasowe zarządzanie rosyjskiej spółce. Poinformował o tym The Japan Times.

Ważny rynek dla firmy

Japan Tobacco rozpoczęła działalność w Rosji w 1999 roku i obecnie posiada niemal 40% rosyjskiego rynku papierosów. Na Rosję przypada około 10% przychodów firmy oraz około 25% jej skorygowanego zysku operacyjnego.

Japoński rząd wezwał Moskwę do jak najszybszego cofnięcia tej decyzji, jednak perspektywy jej ponownego rozpatrzenia pozostają niepewne.

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Moskwa wprowadziła zasady, które utrudniają zagranicznym firmom wyjście z rosyjskiego rynku. Według Takafumiego Nakaiego, szefa japońskiego Instytutu Rosyjskich i Postsowieckich Badań Gospodarczych, firmy chcące opuścić Rosję są zazwyczaj zmuszone sprzedawać aktywa ze znacznymi rabatami i otrzymują jedynie część ich wartości rynkowej.

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Japońskie firmy ograniczają obecność

Zgodnie z niedawnym badaniem Uniwersytetu Yale, Rosję opuściło 11 z 76 japońskich firm uwzględnionych w badaniu. Wiele innych zawiesiło działalność lub zamroziło plany inwestycyjne.

Fast Retailing, operator sieci odzieżowej Uniqlo, zawiesił działalność w Rosji w 2022 roku, a Toyota zakończyła tam produkcję samochodów. Ajinomoto wstrzymała sprzedaż przypraw i produktów spożywczych, lecz kontynuuje niektóre obszary działalności, w tym prace badawcze.

Prezes i dyrektor generalny Ajinomoto Shigeo Nakamura oświadczył 9 listopada, że firma nie zdecydowała jeszcze, czy całkowicie zrezygnuje ze swojej wieloletniej działalności w Rosji. Nakai zasugerował, że działania Moskwy wobec Japan Tobacco mogą mieć na celu wywieranie presji na Japonię w okresie, gdy Stany Zjednoczone i Europa nie są w pełni zgodne w kwestii sankcji przeciwko Rosji.

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