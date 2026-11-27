W Rosji — państwie-agresorze — przedłużono do 31 marca 2027 roku zakaz eksportu paliwa lotniczego, w tym za pośrednictwem obrotu giełdowego. Ograniczenie wejdzie w życie 1 grudnia. Jak podaje Anadolu Agency, rząd wyjaśnił tę decyzję potrzebą utrzymania stabilności na krajowym rynku paliw.

Obowiązujący zakaz wygasa pod koniec listopada

Poprzedni zakaz dostaw paliwa lotniczego za granicę wprowadzono w czerwcu, a jego termin upływa 30 listopada. Nowe ograniczenie będzie obowiązywać do 31 marca 2027 roku.

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Inne ograniczenia eksportu paliw

Pod koniec października Moskwa przedłużyła także do 31 stycznia 2027 roku tymczasowy zakaz eksportu oleju napędowego i paliwa bunkrowego, a także oleju gazowego, przez bezpośrednich producentów. Środki te są wprowadzane w związku z atakami Ukrainy na rosyjskie rafinerie, przez które kilka zakładów zostało zmuszonych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, a w niektórych regionach ograniczono sprzedaż paliwa.

Wcześniej rosyjskie władze już wprowadzały ograniczenia eksportu benzyny i oleju napędowego, aby zapewnić krajowemu rynkowi wystarczające zapasy.

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