Jak informuje The Japan Times, w Genewie w Szwajcarii konferencja ONZ poświęcona śmiercionośnym autonomicznym systemom uzbrojenia napotkała proceduralny impas jeszcze przed rozpoczęciem głównych prac. Sprzeciw Rosji — państwa-agresora — uniemożliwił uczestnikom zatwierdzenie porządku obrad. Na spotkaniu rozpatrywane są systemy często nazywane „robotami-zabójcami”.

Apel sekretarza generalnego ONZ

Konferencja przeglądowa Konwencji o niektórych rodzajach broni konwencjonalnej rozpoczęła się od wystąpienia wideo sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Wezwał on państwa do pracy nad wprowadzeniem surowych i wiążących zasad używania śmiercionośnych autonomicznych systemów uzbrojenia. Sekretarz generalny ONZ zaapelował również o niedopuszczenie do używania i rozpowszechniania takich systemów.

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Różnice w sprawie ograniczeń

Według publikacji wiele państw popiera zaostrzenie zasad dotyczących śmiercionośnych autonomicznych systemów uzbrojenia. Jednocześnie kraje posiadające odpowiednie technologie, w tym Rosja, niechętnie zgadzają się na ograniczenia. Rosyjskie zastrzeżenia proceduralne zablokowały przyjęcie porządku obrad konferencji.

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