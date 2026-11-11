Federacja Rosyjska — państwo-agresor — oświadczyła, że zestrzeliła 146 dronów nad obwodem leningradzkim. Gubernator regionu Aleksandr Drozdienko przekazał na Telegramie, że działania mające na celu odparcie ataku trwają. Informuje o tym Al Jazeera, powołując się na rosyjską agencję TASS.

Ataki na infrastrukturę regionu

Pochodzenie dronów nie zostało sprecyzowane w komunikacie. Jednocześnie Reuters podał, że w poniedziałek ukraiński dron uderzył w drugi co do wielkości zakład rafineryjny Rosji w mieście Kiriši w obwodzie leningradzkim. Według lokalnych władz w wyniku tego ataku zginęła kobieta.

Drozdienko oświadczył również, że w środę w wyniku ataku dronów doszło do pożaru w strefie portowej Ust-Ługi na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

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Negocjacje w Abu Zabi

Doniesienia o atakach pojawiły się podczas drugiego i ostatniego dnia rozmów między Rosją a Ukrainą w Abu Zabi, prowadzonych za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał pierwszy dzień spotkań konstruktywnym i dość merytorycznym.

TASS twierdził również, że ukraińskie siły w ciągu 24 godzin wystrzeliły co najmniej 31 pocisków artyleryjskich w część obwodu donieckiego Ukrainy tymczasowo okupowaną przez Rosję. Według agencji ranne zostały trzy osoby cywilne, a 23 ataki dotyczyły rejonu Gorłówki. Tam, według TASS, w wyniku uderzenia drona w samochód poszkodowane zostało również małżeństwo. Osobno ukraińscy urzędnicy poinformowali o atakach na Krzywy Róg.

Reakcja państw bałtyckich

Po eskalacji Łotwa i Litwa wezwały mieszkańców do szukania schronienia z powodu zagrożenia ze strony niezidentyfikowanych dronów, które mogą przedostawać się do ich przestrzeni powietrznej z Rosji lub Białorusi. Państwa bałtyckie poinformowały o aktywowaniu środków obrony powietrznej i myśliwców NATO w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej.

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